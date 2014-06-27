كيم كردشيان شقراء مجدّداً

نشرت النجمة العالميّة kim Kardashian صوراً جديدة لها بالشعر الاشقر، فأوهمت جمهورها أنّها إستعادت إطلالتها القديمة، التي لم تنل إعجاب الكثيرين.

Kardashian البالغة من العمر 33 عاماً، إلتقطت الصور لنفسها على طريقة الـ selfie، وظهرت في إحدى اللقطات إلى جانب صديقها مصمّم المشاهير Carlyne Cerf De Dudzeele.

وبعد تلقيّها العديد من التعليقات السلبيّة والإيجابيّة، كشفت Kim أنّه مجرّد شعر مستعار وقالت: إنه شعر مستعار فقط.. لكنه يبدو طبيعيّاً أليس كذلك؟

ومن جهة أخرى، إلتقطت عدسات الباباراتزي صوراً لـ Kardashian في نيويورك، خلال توجّهها لحضور إجتماع متعلّق بخط الموضة الخاص بها.

يشار إلى أن نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian لا تأبه لآراء جمهورها فيما يخصّ إطلالاتها، لكنّها دائماً تتشارك معه كل جديد، ومنذ فترة قصيرة أطلعت محبّيها على صور طفولتها.

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