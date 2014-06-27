بعد 6 أعوام: فيديو زفاف بيونسيه وجاي زي إلى العلن

برغم أنّ أغلب المشاهير يستغلّون حفلات زفافهم لمكاسب مادية وشهرة إضافية، عبر بيع الصور للمجلات، وتصدّرهم الصفحات الأولى، إلا أنّ الثنائي Beyonce وJay Z قد فضّلا الزواج عام 2008 سراً، والاحتفاظ بسريّة هذه المناسبة حتى يومنا هذا.

فقد عرض الثنائي مقطع فيديو من زفافهما، الذي أقيم في 4 نيسان عام 2008 في نيويورك، على شاشة كبيرة، خلال عرضهما الأول من جولتهما الفنية المشتركة الأولى في ميامي. وقد تفاعل الجمهور الحاضر بشكل كبير ولافت مع الفيديو.

وكانت Beyonce، النجمة الأكثر تأثيراً في العالم، منذ 3 أعوام قد عرضت صوراً لها في فستان الزفاف، خلال إطلاقها أغنيتها الفرديّة، التي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب " I Was Here"، فيما لم يعرف أحد كيف كان مظهر Jay أثناء زفافه حتى مساء أمس الأربعاء.

وكان زفاف Beyonce وJay قد تمّ بشكل مفاجىء وسريّ، منذ 6 أعوام، بعد علاقة غرامية استمرّت 6 أعوام، ولم يحضره سوى 40 مدعواً، من ضمنهم Solange Knowles، شقيقة النجمة.

يُذكر أنّ الكثير من الشائعات تناولت مؤخّراً علاقة الثنائي Beyonce وJay Z، وفيها أنّ مشاكل تحدث بين النجمين، وقد تؤدّي إلى الانفصال. ولعلّ هذا الفيديو وتوقيته هو أقوى ردّ، يُمكن أن يُقدمه النجمان كدليل على أنّ علاقتهما هي على ما يرام.

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