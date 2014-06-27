راغب علامة ونانسي عجرم يحتفلان بعيد ملكة بريطانيا "إليزابيت"

لبّى كل من الفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم دعوة سفير بريطانيا في لبنان Hma Tom Fletcher بحضورهما حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيت.

من جهته، نشر راغب علامة صورتين له من داخل الحفل؛ الأولى تجمعه بالسفير البريطاني، وأرفقها بعبارة: "تشرّفت بحضور حفل الاستقبال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة بدعوة من سعادة السفير البريطاني في لبنان Hma Tom Fletcher"، والثانية تجمعه بالسفير السعودي في لبنان علي عوض العسيري، وكتب بجانبها:"مع سعادة السفير السعودي في لبنان الدكتور علي عوض العسيري في حفل استقبال عيد ميلاد جلالة الملكة إليزابيت".

أمّا نانسي التي حضرت المناسبة مع زوجها الدكتور فادي الهاشم، فنشرت صورة مشتركة لهما، وثانية مع السفير البريطاني، وثالثة أمام لوحة تجمع الملكة إليزابيت وزوجها، فيما أرفقتها بتغريدة قائلة: "أتمنى لجلالتها طول العمر"، أمّا الصورة الرابعة التي نشرتها نانسي فكانت مع عدد من المعجبين والمعجبات.

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