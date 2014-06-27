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مقالب رمضانية جديدة لعبدالله السعيد في "خلك عسل"

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مقالب رمضانية جديدة لعبدالله السعيد في "خلك عسل" مقالب رمضانية جديدة لعبدالله السعيد في "خلك عسل"

الجمعة 27-06-2014 11:04

انتهى المذيع السعودي الشاب عبدالله السعيد من تصوير آخر حلقات برنامجه الرمضاني الجديد "خلك عسل"، وهو عبارة عن مجموعة من المقالب لضيوف يتمّ اختيارهم عشوائياً للحديث معهم في مواضيع كوميدية مختلفة.

وأوضح عبدالله السعيد، الذي حقق نجاحاً لافتاً في مجال برامج الكاميرا الخفية، خلال الأعوام الأخيرة بالمملكة، أنّ البرنامج يعرض على قناة صلة الفضائية طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنّ برنامج "خلك عسل" هو برنامج كوميدي مختلف عن برنامج "ضيفنا غير"، بجزأيه الأول والثاني اللذين قدمهما خلال العامين الماضيين، واللذين وجدا أصداءً واسعة، وقال: "أقدم البرنامج بطريقة مختلفة، حيث يعتمد على لقاء مجموعة من الشباب من مختلف الجنسيات والأعمار، لطرح وتقديم مجموعة.

 

 

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