هل دهس سعد المجرد صحافياً وهرب ؟

كتبت صحيفة مغربية في عددها يوم الخميس أن سعد المجرد، صاحب الأغنية الشهيرة "انتي باغة واحد"، أنه خلال بداية الأسبوع أقدم على دهس الصحافي مراد العشابي، بسيارة ديبلوماسية كويتية كان يقودها قبل أن يلوذ بالفرار، حيث نُقل الصحافي العشابي إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية بعد أن أصيب في رجليه.

وذكرت "صحيفة الناس" أن المجرد كان في حالة غير طبيعية برفقة كويتيين وحارسين مغربيين وفتيات، يستقلون ثلاث سيارات فارهة.

ومن جهته قدّم العشابي شكوى لدى مصالح الأمن بحق المجرد التي بدأت البحث عنه من أجل إلقاء القبض عليه.

وللتحقق من الأمر اتصلنا بمدير أعمال سعد المجرد رضى البرادي الذي قال لـ"سيدتي نت" أن سعد لا يجد قيادة السيارات، وأن الخبر كاذب وعارٍ عن الصحة، بينما تحدثت مصادر من الصحيفة أن الخبر صحيح مليون بالمائة.

فهل هي الشهرة التي جعلت مجرد يتصرف بهذه الطريقة أم أنها إشاعة الحاقدين بعد أن لاقت أغنيته الأخيرة نجاحاً منقطع النظير؟.

"سيدتي نت" حاول الاتصال بسعد مراراً إلى أن أجابه على رقم خاص ونفى ما حدث، وقال: "أنا أصلاً لا أملك رخصة قيادة، ولا أقود السيارات، وما حصل أنني كنت في اجتماع عمل مع رجال أعمال من الكويت داخل أحد فنادق الدارالبيضاء، وحين خرجتُ فوجئتُ بشخص يلتقط لي ولمرافقي صوراً دون سابق إنذار، وحينما سألتُ عنه أخبروني أنه صحافي يعمل بإحدى الصحف المحلية، الأمر الذي أزعجني وأزعج بعض رجال الأعمال الكويتيين".

وتابع المجرد: "فطلبت من الصحافي بكل أدب أن يمسح بعض الصور من الكاميرا نزولاً عند رغبة الضيف الكويتي لكنه رفض رفضاً قاطعاً"، وأضاف: "حاولت أن أفهمه أنه لا يحق له أن يلتقط صوراً بدون مبرر، وبعدها تركته وذهبت برفقة حارسي الشخصي لنستقل السيارة، بينما تكلّف الأمن الخاص لرجل الأعمال الكويتي بسحب كارت الصور، الأمر الذي أثار غضب الصحافي، فأشبعنا كلام من الشتائم، وحينما أردنا الانطلاق رمى بنفسه تحت عجلة السيارة".

ونفى سعد أنه كان في حالة غير طبيعية أو برفقة فتيات، وأكد أن كل المرافقين هم رجال، وأوضح المجرد لـ"سيدتي نت" أن الهدف من الاجتماع هو لتطوير الأغنية المغربية والبحث عن مواهب في الغناء باللهجة المغربية.

ويختم بالقول: "لم أكن أريد أن أكشف عن الموضوع قبل أن يحصل رسمياً ولكن بما أن الظروف حكمت هكذا، فأكشف من خلال موقعكم عما حدث بالضبط دون زيادة أو نقصان".

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