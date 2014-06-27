المتحدث باسم الهلايل: صور «قتلانا» استفزت مشاعرنا

أكد أشرف هلال، المتحدث باسم قبيلة بني هلال أن اشتباكات اليوم، بين الهلايلة والدابودية، جاءت نتيجة لبعض التراكمات عقب مفاوضات الصلح بين القبيلتين، مؤكدًا أن بني هلال من جانبها أكدت على فكرة الصلح واحترمت التزاماتها.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ممكن»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، تقديم الإعلامي خيري رمضان إلى أن الدابودية هم من اعترضوا على الصلح كونهم غير صعايدة، مؤكدين فقط التزامهم بعرفهم النوبي.

وأكد أن صور قتلى الهلايلة، على السيارات هي السبب في استفزاز مشاعر شباب القبيلة، وهي التي أدت إلى تجدد الاشتباكات.