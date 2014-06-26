إربحي رحلة عائلية ممتعة مع كامل أفراد أسرتكِ من خلال إشتراككِ بمسابقة أفضل وصفة مع "حدائق كاليفورنيا جولد تونا المتماسكة".

وعيشي أجمل اللحظات وأحلاها من خلال التنويع في الأطباق التي سوف تقدّمينها لضيوفكِ والتي سوف تتألف من تونا "حدائق كاليفورنيا جولد تونا المتماسكة " حتى بعد الطهي، وذلك لخضوعها لمعايير عالية جداً في الجودة، بالإضافة الى أنها مستخرجة من أفضل أنواع سمك "التونا".

وإحرصي على مشاركة كامل أفراد أسرتكِ الذكريات الجميلة مع "حدائق كاليفورنيا جولد تونا المتماسكة " عندما تتذوّقون قطع "التونا" الشهية في أطباقكِ المنوّّعة والمميزة، ومنها التونا بالفرن مع البطاطا والكريمة.

المقادير:

- علبة من التونا المتماسكة من حدائق كاليفورنيا جولد

- 300 غرام من البطاطا

- 200 ملل من الكريمة السائلة

- 1 فص ثوم

- ثوم معمر

- 100 غرام من الجبنة المبشورة

- 50 غرام من الزبدة

- رشة من الملح

-رشّة من البهار (حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

1- تقشّر البطاطا وتقطّع الى حبيبات صغيرة متساوية، ثم توضع في صينية الفرن مع التونا المتماسكة من حدائق كاليفورنيا جولد.

2- تضاف اليها الكريمة السائلة والثوم والجبنة المبشورة مع الملح والبهار، ويخلط المزيج.

3- بعدها يوضع المزيج داخل الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج البطاطا، عندها يتم إخراج الصينية من الفرن ودهن الوصفة بالزبدة لتقدّم مع الثوم المعمر.

(هذه المقادير تكفي شخصين).