«موسى»: المنشور عن تحالفات انتخابية «غير دقيق»

أعلن عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50»، أن «ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تكوين تحالفات انتخابية أو وساطات أو طلبات انضمام لهذا التحالف أو ذاك كلها معلومات غير دقيقة، والكثير منها غير صحيح على وجه الإطلاق».

وأهاب «موسى»، في بيان صحفي نشره بحسابه على «فيس بوك»، مساء الخميس، بـ«وسائل الإعلام والسادة الصحفيين والإعلاميين تحرى الدقة، تجنبًا لمزيد من الالتباس واللغط، الأمر، الذي يضر بالاتصالات الجارية لتحقيق توافق بين مختلف القوى المدنية والديمقراطية، ويثير الارتباك ويتسبب في أضرار كثيرة بالوسط السياسي المصري»، حسب قوله.

وشدد على أن «الاتصالات الجارية تتم بين مختلف القوى الوطنية بطريقة مباشرة، وليس هناك وساطة لأحد، وعند انتهاء هذه المشاورات سأقوم بمصارحة الرأي العام وكشف كل الحقائق حول الاتصالات، التي تمت خلال الفترة الماضية أو التي ستتم في الفترة المقبلة ونتائجها»، حسب تعبيره.