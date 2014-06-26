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فيديو.. مظهر شاهين لـ«خالد عبدالله»: «يا واد يا مشمش»

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انتقد مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم ومقدم البرامج على قناة «التحرير»، مساء الخميس، موقف خالد عبدالله، مقدم برامج على قناة «الناس»، من الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم «تعرية ست البنات» في ميدان التحرير.

وخاطب «شاهين»، في حلقة برنامجه، «عبدالله»، بقوله: «يا واد يا مشمش»، ردًا على تعليقه الشهير الذي وجّهه إلى الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، حيث قال له: «يا واد يا مؤمن».

وقال: «كان نفسي يكون معايا زمارة دلوقتي وأقول له (تيييييت)»، متسائلًا: «إيه واقع الإسلام في حياتك؟ سبوبة مثلًا؟، إيه اللي عملته للإسلام»، مضيفًا: «قلبك بيطفح حقد على الأزهر».

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