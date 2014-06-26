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محلب يؤكد متابعة تجديد المستشفيات الجامعية

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محلب يؤكد متابعة تجديد المستشفيات الجامعية محلب يؤكد متابعة تجديد المستشفيات الجامعية

إبراهيم محلب

أكد المهندس إبراهيم محلب على أهمية متابعة خطوات تجديد المستشفيات الجامعية بصورة تتناسب مع تطلعات المواطنين في تلقي العلاج باسعار مناسبة وتحت إشراف أطباء متخصصين في مستشفيات ملائمة ومجهزة بأحدث المعدات الطبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مساء اليوم لمتابعة جهود تطوير عدد من المستشفيات الجامعية حيث تمت متابعة اجراءات تجديد مستشفى الزهراء الجامعي، وتم التوجيه بتوفير الاحتياجات الضرورية والمتعلقة بالتمريض والنظافة والأمن الى جانب توفير عدد من التجهيزات الطبية.

وقد أشار وزير الصحة إلى الاستعدادات الجارية لتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى قصر العيني، ودراسة تطبيق نظام التناوب بين أفراد أقسام الطوارئ خلال اليوم لتقديم الرعاية الطبية الملائمة للمواطنين.

في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من المتخصصين لإعداد برنامج زمني محدد لتنفيذ تطوير باقي المستشفيات الجامعية ومن بينها مستشفى الحسين الجامعي.

حضر الاجتماع كل من وزراء التخطيط، والأوقاف، والصحة، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الجامعات والهيئات الطبية المصرية.

أ ش أ

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