غدًا.. القمة الإفريقية تختتم أعمال دورتها الـ 23 بغينيا الاستوائية

تختتم القمة الافريقية غدًا “الجمعة” أعمال دورتها العادية الثالثة والعشرين بالمركز الدولى للمؤتمرات فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية والتى يرأس وفد مصر خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد عقد رؤساء الدول والحكومات فى ختام جلستهم الافتتاحية جلسة مغلقة لاعتماد جدول الاعمال وبرنامج العمل.

وعقد الزعماء بعد ذلك جلسة عامة لمناقشة موضوع القمة لهذه الدورة وهو “عام الزراعة والامن الغذائي” تم خلاله استعراض أهمية الزراعة من أجل الازدهارالمشترك وتحسين صورة المعيشة من خلال توظيف فرص النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وتحدث خلال الجلسة كارلوس لوبيز وكيل أمين عام الامم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حيث طرح الجوانب المختلفة لهذا الملف وأهميته بالنسبة لأفريقيا والسبل الكفيلة بالتنمية الزراعية كرافد أساسى للتنمية المستدامة.

وقد أقام رئيس غينيا الاستوائية اوبيانج انجاما مساء اليوم مأدبة عشاء على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الافريقية حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يبدأ القادة الأفارقة اجتماعات يومهم الثاني والأخير في التاسعة صباحًا في جلسة مغلقة يتم خلالها اعتماد ميزانية ٢٠١٥، كما يناقشون عددًا من التقارير الهامة لاعتمادها وهي تقرير الرئيس ايرنيست كوروما رئيس سيراليون ورئيس لجنة العشرة لإصلاح الامم المتحدة، والتقرير المرحلي للمفوضية حول اجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الافريقي ويبحثون تقرير مجلس السلم والامن عن انشطته ووضع السلم والامن في افريقيا بما في ذلك انشطة هيئة الحكماء وتجديد عضويتها.

ويبحث الرؤساء كذلك تقرير المفوضية الافريقية عن مصادر تمويل الاتحاد الافريقي والتقرير المرحلي للمفوضية عن تنفيذ الاستراتيجية الافريقية المتكاملة للبحار والمحيطات ٢٠٥٠ .، ويبحث القادة الافارقة مشاريع الوثائق القانونية التي اوصي بها المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية وهي مشروع البروتوكول الخاص بانشاء صندوق النقد الافريقي ومشروع الاتفاقية الافريقية حول التعاون العابر للحدود واتفاقية الاتحاد الافريقي للامن الحاسوبي ومشروع الميثاق الافريقي لقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية ومشروع البرتوكول الخاص بالتعديلات علي النظام الأساسي للمحكمة الافريقية للعدالة وحقوق الانسان وكذا مشروع البرتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي والمتعلق بالبرلمان الافريقي وتقرير الرئيس ماكي سال رئيس السنغال ورئيس لجنة الرؤساء لتوجيه النيباد.

ويواصل رؤساء الدول والحكومات الافريقية اجتماعاتهم في جلسة مغلقة ثانية في الثالثة من عصريوم غد يبحثون خلالها تقرير الرئيس التنزاني جاكايا ميريشيو منسق لجنة رؤساء الدول حول التغير المناخي وتقرير رئيسة ليبريا ايلين جونسون ورئيسة اللجنة رفيعة المستوي للمساهمات في الموقف الافريقي الموحد من اجندة التنمية لما بعد ٢٠١٥ وتقرير رئيس تشاد ادريس ديبي رئيس اللجنة رفيعة المستوي للتجارة الافريقية ونتائج اجتماع لجنة عمل “ايدز واتش افريكا” وتقرير رئيس رواندا بول كاجامي عن التقدم المحرز في تنفيذ التزامات شرم الشيخ بالتعجيل بهدفي المياه والصرف الصحي في افريقيا وادماج الالية الافريقية للمراجعة المتبادلة بين الاقران في هياكل الاتحاد الافريقي.

أ ش أ