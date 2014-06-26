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مجهولون يحاولون خطف طفل بملوي بالمنيا والأهالي يتصدون لهم

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مجهولون يحاولون خطف طفل بملوي بالمنيا والأهالي يتصدون لهم مجهولون يحاولون خطف طفل بملوي بالمنيا والأهالي يتصدون لهم

مديرية امن المنيا

فشل مجهولون في خطف طفل  بمركز ملوي بالمنيا بعد أن تصدي أهالي قرية تندة لهم وحاولوا القبض عليهم وتسليمهم إلي قسم الشرطة غير انهم نجحوا في الهرب . 

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا, بلاغاً من أهالي قرية تندة بمركز ملوي, يفيد بأنه أثناء سير الطفل كيرلس محسن عبد النور 10 سنوات, ومقيم بنفس القرية, برفقة عمه بأحد الشوارع إستوقفهما أشخاص مجهولون, وحاولوا خطف الطفل, غير أنهما إستنجدا بالأهالي الذين تدخلوا وتمكنوا من إنقاذهما وطاردوا المتهمين بالشوارع وحاولوا الإمساك بهم ولم يتمكنوا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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