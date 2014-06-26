تقارير - لوك شو على أعتاب مانشستر يونايتد

يستعد لوك شو ظهير أيسر ساوثامبتون الإنجليزي لإتمام إجراءات الكشف الطبي مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة تمهيدا للانتقال للشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

شو صاحب الـ18 عاما ساهم بموسم رائع لساوثامبتون في الدوري الإنجليزي، قبل أن يُتوج بالاستدعاء مع منتخب إنجلترا في كأس العالم من قبل روي هودجسون.

وحسبما أكدت صحيفة "تيليجراف البريطانية"، فأن يونايتد سيدفع 30 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات شاو، وساوثامبتون وافق بالفعل واللاعب يستعد يوم لإجراء الفحص الطبي

وأعلن مانشستر يونايتد يوم الخميس عن إتمام تعاقده مع أندير هيريرا متوسط ميدان أتليتيكو بيلباو بصفقة كلفت خزائن النادي الأحمر 32 مليون يورو.

وكان يونايتد قد جدد عقد باتريك إيفرا ظهير أيسر الفريق لمدة موسم واحد، ليؤمن يونايتد مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع الموهوب الشاب شو.