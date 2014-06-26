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الضو قال نعم للإسماعيلي

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الضو قال نعم للإسماعيلي الضو قال نعم للإسماعيلي

أتم النادي الإسماعيلي اتفاقه مع كريم الضو ظهير أيمن فريق الجونة لمدة خمسة مواسم.

وصرح محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي بأن الصفقة جاءت لتعويض رحيل صالح موسى إلى الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وتابع رئيس النادي لـFilGoal.com "كل مركز بالفريق سوف يضم لاعبين اثنين على أقل تقدير".

وأشار رئيس النادي إلى أن النادي تعاقد مع لاعبه عبد الرحمن حسان ظهير أيمن الفريق العائد من رحلة إعارة مع فريق تليفونات بنى سويف.

وكان الإسماعيلي قد أخفق في التأهل إلى مرحلة المربع الذهبي من الدوري الممتاز.

وصعد الزمالك وبتروجيت من المجموعة التي ضمت الإسماعيلي وشهدت منافسة قوية بين الثلاثي ومعه اتحاد الشرطة.

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