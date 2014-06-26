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“التنمية الثقافية” يقدم117عرض فني بـ11مركز إبداع فى رمضان‎

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“التنمية الثقافية” يقدم117عرض فني بـ11مركز إبداع فى رمضان‎ “التنمية الثقافية” يقدم117عرض فني بـ11مركز إبداع فى رمضان‎

 

رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المهندس محمد أبو سعدة

اعتمد المهندس محمد أبو سعده رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية البرنامج الثقافى والفنى الذى أعده الصندوق للعرض بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان ، ويتضمن أكثر من 117 عرض فنياً ولقاءاً ثقافياً بمشاركة عدد من نجوم الفن والثقافة بمصر .

وصرح “أبوسعده” أن العروض سوف تقدم في 11 مركز إبداع تابع لصندوق التنمية الثقافية ، هي (مركز الإبداع الفني بالقاهرة ، قصر الأمير طاز ، وكالة الغوري ، بيت الهراوي ، قصر الأمير بشتاك ، بيت السحيمي ، مركز طلعت حرب الثقافي ، بيت الشعر ، قبة الغوري ، متحف أم كلثوم و مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ) .

و يتضمن البرنامج مجموعة من العروض المسرحية ومنها : (ماك .. بث مباشر) ، وعروض الموسم الأول لمواسم نجوم المسرح الجامعي ، مسرحية “صاحب السعادة” ، مسرحية “عرق البلح” ، مسرحية “حدوتة مصرية” ، “الصامتين للأداء الحركي” .

كما يتضمن العديد من حفلات الموسيقي العربية ، بمشاركة كل من الفنان “محسن فاروق” وفرقة “أساتذة الطرب” ، فنانة الهارب “منال محيي الدين” ، فرقة “عشاق النغم” ، فرقة “سداسي شرارة” ، الفنان “عبده داغر” ، المطربة “منال” ، فرقة “كنوز” بقيادة الفنان “محمود درويش” ، الفنان “أسامة الشريف” ، الفنانة “آية عبد الله” ، الفنان “مدحت الخولي” وفرقته للموسيقي العربية ، الفنان “خالد شمس” وفرقة “التذوق للموسيقي العربية” .

تشهد حفلات الإنشاد الديني مشاركة كل من المنشدين : علي الهلباوي ، حسام صقر ، محمود التوني ، إبراهيم فاروق ، بالإضافة إلي فرقة “رسالة سلام” ، فرقة “سماع للإنشاد” ، فرقة “الإنشاد الديني” ، فرقة “الدراويش للإنشاد” وفرقة “المشايخ للإنشاد” .

وفي حفلات العروض التراثية تشارك فرق : “التنورة” ، “السيرة الهلالية” ، “أوبريت الليلة الكبيرة” ، “الآراجوز وخيال الظل” ، “النيل للآلات الشعبية” ، “الطبول النوبية مع فرقة حسب اللهط ، فرقة “مدرسة الدرب الأحمر” ، فرقة الفنان “أحمد منيب” ، فرقة “رسايل مصرية للتراث” ، فرقة “تراث سيد درويش” ، “الأصالة في ربيع العمر” ، “النهر الخالد” ، الفنان “خالد شمس”، الفنان “مصطفي الحاج” وملتقي العروسة الشعبية .

أما حفلات (بيت العود العربي) فتشهد مشاركة كل من : الفنان الكبير “نصير شمه” وفرقته ، الفنان “عبد الله أبو ذكري” ، الفنانة “إبتسام شبايك” ، فريق “عرب باند” ، الفنان “يوسف عباس” ، الثنائي “غسان اليوسف ودينا عبد الحميد” والفنان “حازم شاهين” .

وفي الأمسيات الشعرية التي ينظمها بيت الشعر “الست وسيله” فيشارك فيها نخبة من كبار الشعراء ومنهم : أحمد عبد المعطي حجازي ، محمد إبراهيم أبو سنه ، حسن طلب ، السماح عبد الله .

وتحتل معارض الفن التشكيلي في المراكز الإبداعية التابعة للصندوق مكانة كبيرة حيث معارض للفنون التشكيلية يشارك فيها العديد من الفنانين ، ومنها : معرض الخط عربي بعنوان (الخطاطين الشباب) بمركز طلعت حرب الثقافي ، الذي يقدم روائع وإبداعات الخط العربي، كما يقام معرض (إحنا) بقصر الأمير بشتاك ، الذي يضم إبداعات مجموعة من خريجي كليات الفنون الجميلة والتطبيقية ، بالإضافة إلي معارض (شخصيات رمضانية ، الشخصيات المصرية ، مقابر وجبانات من تراث القاهرة التاريخية ) بقصر الأمير طاز ، بالإضافة إلي المعارض الدائمة لبيع منتجات الخزف بمراكز (قبة الغورى ، وكالة الغورى ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ) .

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