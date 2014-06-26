“التنمية الثقافية” يقدم117عرض فني بـ11مركز إبداع فى رمضان‎

اعتمد المهندس محمد أبو سعده رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية البرنامج الثقافى والفنى الذى أعده الصندوق للعرض بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان ، ويتضمن أكثر من 117 عرض فنياً ولقاءاً ثقافياً بمشاركة عدد من نجوم الفن والثقافة بمصر .

وصرح “أبوسعده” أن العروض سوف تقدم في 11 مركز إبداع تابع لصندوق التنمية الثقافية ، هي (مركز الإبداع الفني بالقاهرة ، قصر الأمير طاز ، وكالة الغوري ، بيت الهراوي ، قصر الأمير بشتاك ، بيت السحيمي ، مركز طلعت حرب الثقافي ، بيت الشعر ، قبة الغوري ، متحف أم كلثوم و مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ) .

و يتضمن البرنامج مجموعة من العروض المسرحية ومنها : (ماك .. بث مباشر) ، وعروض الموسم الأول لمواسم نجوم المسرح الجامعي ، مسرحية “صاحب السعادة” ، مسرحية “عرق البلح” ، مسرحية “حدوتة مصرية” ، “الصامتين للأداء الحركي” .

كما يتضمن العديد من حفلات الموسيقي العربية ، بمشاركة كل من الفنان “محسن فاروق” وفرقة “أساتذة الطرب” ، فنانة الهارب “منال محيي الدين” ، فرقة “عشاق النغم” ، فرقة “سداسي شرارة” ، الفنان “عبده داغر” ، المطربة “منال” ، فرقة “كنوز” بقيادة الفنان “محمود درويش” ، الفنان “أسامة الشريف” ، الفنانة “آية عبد الله” ، الفنان “مدحت الخولي” وفرقته للموسيقي العربية ، الفنان “خالد شمس” وفرقة “التذوق للموسيقي العربية” .

تشهد حفلات الإنشاد الديني مشاركة كل من المنشدين : علي الهلباوي ، حسام صقر ، محمود التوني ، إبراهيم فاروق ، بالإضافة إلي فرقة “رسالة سلام” ، فرقة “سماع للإنشاد” ، فرقة “الإنشاد الديني” ، فرقة “الدراويش للإنشاد” وفرقة “المشايخ للإنشاد” .

وفي حفلات العروض التراثية تشارك فرق : “التنورة” ، “السيرة الهلالية” ، “أوبريت الليلة الكبيرة” ، “الآراجوز وخيال الظل” ، “النيل للآلات الشعبية” ، “الطبول النوبية مع فرقة حسب اللهط ، فرقة “مدرسة الدرب الأحمر” ، فرقة الفنان “أحمد منيب” ، فرقة “رسايل مصرية للتراث” ، فرقة “تراث سيد درويش” ، “الأصالة في ربيع العمر” ، “النهر الخالد” ، الفنان “خالد شمس”، الفنان “مصطفي الحاج” وملتقي العروسة الشعبية .

أما حفلات (بيت العود العربي) فتشهد مشاركة كل من : الفنان الكبير “نصير شمه” وفرقته عيون ، الفنان “عبد الله أبو ذكري” ، الفنانة “إبتسام شبايك” ، فريق “عرب باند” ، الفنان “يوسف عباس” ، الثنائي “غسان اليوسف ودينا عبد الحميد” والفنان “حازم شاهين” .

وفي الأمسيات الشعرية التي ينظمها بيت الشعر “الست وسيله” فيشارك فيها نخبة من كبار الشعراء ومنهم : أحمد عبد المعطي حجازي ، محمد إبراهيم أبو سنه ، حسن طلب ، السماح عبد الله .

وتحتل معارض الفن التشكيلي في المراكز الإبداعية التابعة للصندوق مكانة كبيرة حيث معارض للفنون التشكيلية يشارك فيها العديد من الفنانين ، ومنها : معرض الخط عربي بعنوان (الخطاطين الشباب) بمركز طلعت حرب الثقافي ، الذي يقدم روائع وإبداعات الخط العربي، كما يقام معرض (إحنا) بقصر الأمير بشتاك ، الذي يضم إبداعات مجموعة من خريجي كليات الفنون الجميلة والتطبيقية ، بالإضافة إلي معارض (شخصيات رمضانية ، الشخصيات المصرية ، مقابر وجبانات من تراث القاهرة التاريخية ) بقصر الأمير طاز ، بالإضافة إلي المعارض الدائمة لبيع منتجات الخزف بمراكز (قبة الغورى ، وكالة الغورى ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ) .