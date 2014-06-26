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السجن من 7 لـ 10 سنوات لـ 17 إخواني وبراءة 9 آخرين في حرق كمين مشتول بالشرقية

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السجن من 7 لـ 10 سنوات لـ 17 إخواني وبراءة 9 آخرين في حرق كمين مشتول بالشرقية السجن من 7 لـ 10 سنوات لـ 17 إخواني وبراءة 9 آخرين في حرق كمين مشتول بالشرقية

أصدرت دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بلبيس بجافظة الشرقية اولى أحكامها فى محاكمة المتهمين من عناصر الإخوان بحرق كمين الصحافة بمدينة مشتول السوق بالشرقية .

وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار صلاح حريز وعضوية المستشارين: أحمد أبا زيد، شريف بركات حكمها ، بالسجن الغيابى 10 سنوات, لـ10 من أعضاء جماعة الإخوان، وسبع سنوات لسبع  آخرين وبراءة 9 منهم فى واقعة حرق كمين صحافة مشتول السوق، المتهم فيها 33 إخوانيًا.

وكانت النيابة العامة بالشرقية، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب, أحالت 33 من أعضاء الإخوان بالشرقية المتهمين بحرق كمين صحافة مشتول السوق محبوسين, إلى محكمة جنايات الزقازيق, فى القضية رقم “12823″ لسنة 2013, بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية, والتحريض على العنف والتجمهر والبلطجة وتعطيل وسائل الموصلات وإتلاف المنشآت العامة, على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية.

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