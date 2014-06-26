أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تشكيل «جمهورية اتحاد الشعب» في شرق أوكرانيا

Google+ Print

أعلن ممثلون عن الانفصالين الأوكرانيين، خلال اجتماع عقدوه الخميس، بمبنى في مدينة دونيتسك، شرق البلاد، عن تشكيل «جمهورية اتحاد الشعب»، عقب توحيد بين ما يسمى بـ«جمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك».

وشارك 49 ممثلا في الاجتماع، 21 منهم ممثلين عن دونيتسك، و28 عن لوغانسك، بينهم عدد من زعماء الانفصاليين، ليبدأوا بوظائفهم كنواب، في برلمان للجمهورية، حيث أدوا يمينهم.

واختار النواب أوليغ تساريف، النائب البرلماني السابق، عن حزب الأقاليم رئيسا للبرلمان، وقدم تساريف، من على موقع التواصل الاجتماعي، شكره للممثلين لاختياره رئيسا للبرلمان.

وأكد المجتمعون على العديد من وظائف البرلمان، الذي سيكون من أولوياته توفير الأمن للمواطنين، والحفاظ على الحقوق الأساسية، والحريات، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق التطور الاقتصادي، والديمقراطي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي