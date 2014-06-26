تشكيل «جمهورية اتحاد الشعب» في شرق أوكرانيا

أعلن ممثلون عن الانفصالين الأوكرانيين، خلال اجتماع عقدوه الخميس، بمبنى الحكومة في مدينة دونيتسك، شرق البلاد، عن تشكيل «جمهورية اتحاد الشعب»، عقب توحيد بين ما يسمى بـ«جمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك».

وشارك 49 ممثلا في الاجتماع، 21 منهم ممثلين عن دونيتسك، و28 عن لوغانسك، بينهم عدد من زعماء الانفصاليين، ليبدأوا بوظائفهم كنواب، في برلمان للجمهورية، حيث أدوا يمينهم.

واختار النواب أوليغ تساريف، النائب البرلماني السابق، عن حزب الأقاليم رئيسا للبرلمان، وقدم تساريف، من على موقع التواصل الاجتماعي، شكره للممثلين لاختياره رئيسا للبرلمان.

وأكد المجتمعون على العديد من وظائف البرلمان، الذي سيكون من أولوياته توفير الأمن للمواطنين، والحفاظ على الحقوق الأساسية، والحريات، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق التطور الاقتصادي، والديمقراطي.