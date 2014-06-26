مقتل 70 من «طالبان» وإصابة 100 آخرين في اشتباكات بجنوب أفغانستان

أعلنت مصادر أفغانية، الخميس، عن مقتل نحو 70 عنصرا على الأقل من حركة «طالبان»، وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال الاشتباكات الدائرة بين مسلحي الحركة والقوات الأفغانية، بإقليم هلماند جنوب أفغانستان.

ونقلت صحيفة «كاما» الأفغانية عن حاكم منطقة ناو زاد الجنوبية، سيد مراد أغا القول إن «15 على الأقل من رجال الشرطة لقوا مصرعهم أيضا، وأصيب 7 آخرون منهم خلال الاشتباكات».

> وأضاف أن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي «طالبان» في العديد من المناطق هناك، دون الإدلاء بمزيد من المعلومات حول العدد الدقيق للضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الاشتباكات، بيد أنه قال إن نحو 2000 أسرة اضطرت إلى الفرار من مناطق الاشتباكات.

> واندلعت الاشتباكات في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان منذ حوالي 6 أيام، حيث تشير تقارير إلى مشاركة نحو 800 من مقاتلي «طالبان» في العمليات القتالية ضد قوات الأمن الأفغانية.