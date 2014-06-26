التحالف الوطني يناقش رسميا 3 مرشحين لرئاسة الحكومة العراقية

قال عضو التحالف الوطني عن منظمة «بدر»، عبدالكريم المحمداوي، الخميس، أن طاولة التحالف تشهد رسميا 3 أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء وهم رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، عادل عبدالمهدي، وزعيم المؤتمر الوطني، أحمد الجلبي.

وقال «المحمداوي» في تصريح الخميس، إن الائتلاف الوطني (المجلس الأعلى والتيار الصدري) طرح رسميا مرشحيه لرئاسة الحكومة وهما القيادي في المجلس الأعلى نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبدالمهدي، وزعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، مضيفا أما ائتلاف دولة القانون فقد بقى متمسكا بمرشحه الوحيد نوري المالكي.

> وأضاف «المحمداوي»، أن حسم هذا الأمر يعود إلى قيادة التحالف الوطني ولجنته المشكلة التي مهمتها اختيار مرشح واحد لرئاسة الحكومة، متوقعا أن يطرح التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة الاتحادية، خلال الأيام المقبلة.