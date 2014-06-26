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نيجيريا تشيد بتعاون الدول المجاورة لها في مكافحة أنشطة الجماعات المتطرفة

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أشاد وزير خارجية نيجيريا، أمينو والي، بتعاون الدول المجاورة لبلاده في مكافحة أنشطة الجماعات المتطرفة وخاصة جماعة «بوكو حرام» المتشددة والمتهمة بقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية.

وقال «والي»، في تصريحات علي هامش مؤتمر القمة الأفريقية بغينيا الإستوائية ونشرتها وسائل إعلام نيجيريا، الخميس، إن كل من الكاميرون وبنين والنيجر وتشاد التزمت بتوصيات مؤتمر باريس الأخير حول مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا وتتعاون مع نيجيريا في مجال الأمن للحد من أنشطة الجماعات المتطرفة.
> وقال الوزير النيجيري إن الدول المجاورة لبلاده وافقت علي إنشاء وحدة استخبارتية مشتركة لتبادل المعلومات الأمنية وانه بحث مع مفوض الإتحاد الأفريقي للسلام والأمن علي هامش القمة الأفريقية هذا الموضوع وإمكانية تطبيقه في مناطق أخري في القارة.
> وأكد أن الإتحاد الأفريقي وافق علي إرسال فريق خبراء أمنيين إلي نيجيريا لبحث إمكانية تشكيل قوة أمنية للتصدي لأنشطة الجماعة المتطرفة.

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