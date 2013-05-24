مسعد فودة رئيسا لاتحاد الفنانين العرب

"فودة" تفوق على أشرف عبد الغفور بفارق 6 أصوات

كتب : محمد عبد الجليل منذ 55 دقيقة

فاز مسعد فودة نقيب السينمائيين بمنصب رئيس اتحاد الفنانين العرب، متفوقا على منافسه أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية في الانتخابات التي جرت منذ قليل في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الفنانين العرب بفندق بيراميزا؛ حيث حصل فودة على عشرة أصوات مقابل أربعة لعبد الغفور.

وفاز بمنصب أمين عام الاتحاد حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين، وكانت الجلسة قد بدأت في السادسة مساء بحضور رئيس الاتحاد السابق أشرف زكي الذي عرض ميزانية الاتحاد وما تم إنجازه في الفترة السابقة، ودعا للانتخابات التي شارك فيها وفود مثلت نقابات فنية للدول العربية، وجرت الانتخابات على منصب الرئيس بعد ترشح كل من مسعد فودة وأشرف عبد الغفور، ولاتزال الجمعية العمومية منعقدة لمناقشة جدول الأعمال وسيعقد في الخامسة من عصر غد مؤتمر صحفي لإعلان التشكيل النهائي للاتحاد وخطة العمل في الفترة المقبلة.