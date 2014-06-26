أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الأمن الإسرائيلي ينشر اسمي فلسطينيين ويتهمهما بـ«خطف» 3 إسرائيليين

Google+ Print

نشر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، مساء الخميس، اسمي فلسطينيين يعتبرهما مسؤولين عن خطف 3 شبان إسرائيليين في الضفة الغربية في 12 يونيو.
> وقال «الشاباك» في بيان إن «المشتبه بهما الرئيسيين في عملية الخطف هما مروان قواسمة وعامر أبو عيشة العضوان في حركة حماس في الخليل واللذان يلاحقهما الشين بيت والجيش الإسرائيلي».
> واضاف البيان أن «قواسمة» و«أبو عيشة» سجنا سابقا في إسرائيل لمشاركتهما في «أنشطة إرهابية لحساب حماس».
> ولم ينشر الجهاز الأمني معلومات أخرى معتبرا أن باقي عناصر التحقيق تخضع للرقابة العسكرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية