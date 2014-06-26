الأمن الإسرائيلي ينشر اسمي فلسطينيين ويتهمهما بـ«خطف» 3 إسرائيليين

نشر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، مساء الخميس، اسمي فلسطينيين يعتبرهما مسؤولين عن خطف 3 شبان إسرائيليين في الضفة الغربية في 12 يونيو.

> وقال «الشاباك» في بيان إن «المشتبه بهما الرئيسيين في عملية الخطف هما مروان قواسمة وعامر أبو عيشة العضوان في حركة حماس في الخليل واللذان يلاحقهما الشين بيت والجيش الإسرائيلي».

> واضاف البيان أن «قواسمة» و«أبو عيشة» سجنا سابقا في إسرائيل لمشاركتهما في «أنشطة إرهابية لحساب حماس».

> ولم ينشر الجهاز الأمني معلومات أخرى معتبرا أن باقي عناصر التحقيق تخضع للرقابة العسكرية.