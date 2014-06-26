رئيس جامعة النيل يتنازل عن مرتبه لدعم مصر

قرر الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، الخميس، التنازل عن مرتبه لصالح الجامعة، بهدف ما سماه «ترسيخً وإعلاءً القيم النبيلة التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصالح الوطن، واستجابة لمبادرته».

وقال: «مجلس أمناء الجامعة وافق على تخصيص منحة دراسية كاملة لـ20 الأوائل من طلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالجامعة».

ووجه خليل، خلال كلمته بحفل الجامعة، بجامعة النيل اليوم، الخميس، بتخريج الدفعة السادسة من الماجيستير، والأولى من البكالوريوس بالجامعة، برقية شكر إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لـ«حرصهما على حل مشكلة الجامعة، وإعلاء دولة القانون».