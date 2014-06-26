«محلب» يطالب ببرنامج زمني محدد لتطوير المستشفيات الجامعية

عقد اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود تطوير عدد من المستشفيات الجامعية، وقد حضر الاجتماع كل من وزراء التخطيط، والاوقاف، والصحة، بالاضافة الى ممثلين عن عدد من الجامعات والهيئات الطبية المصرية.

أكد المهندس إبراهيم محلب خلال الاجتماع على أهمية متابعة خطوات تجديد المستشفيات الجامعية بصورة تتناسب مع تطلعات المواطنين في تلقي العلاج باسعار مناسبة وتحت إشراف أطباء متخصصين في مستشفيات ملائمة ومجهزة بأحدث المعدات الطبية.

وتمت متابعة اجراءات تجديد مستشفى الزهراء الجامعي، حيث أُستجيب لعدد من الاحتياجات الضرورية والمتعلقة بالتمريض والنظافة والأمن الى جانب توفير عدد من التجهيزات الطبية.

من ناحية أخرى، أشار السيد وزير الصحة الى الاستعدادات الجارية لتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى قصر العيني ، ودراسة تطبيق نظام التناوب بين أفراد أقسام الطوارئ خلال اليوم لتقديم الرعاية الطبية الملائمة للمواطنين.

في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من المتخصصين لاعداد برنامج زمني محدد لتنفيذ تطوير باقي المستشفيات الجامعية ومن بينها مستشفى الحسين الجامعي.