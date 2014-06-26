الأسواني: توقفت عن الكتابة بعد خلافات مع ادارة “المصري اليوم” .. والاعلام يتهمني بالخيانة

قال الأديب والروائى علاء الأسوانى إن سبب توقفه عن الكتابة بجريدة “المصرى اليوم” هو مخالفة الجريدة لشروط العقد معه وسوء معاملته من قبل الإدارة، التي أكدت له أنه غير مرحب به، بحسب قوله.

وأضاف الأسوانى، خلال مداخلته مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، أن توقفه عن الكتابة لم يأت إلا بعد خلافات مع رئيس التحرير، واستمرار الضغوط عليه في وسائل الإعلام والفضائيات بسبب خلافه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هناك العديد من وسائل الإعلام اتهمته بالعمالة والخيانة للدولة وأنه لا يستطيع أن يتحمل تلك الإهانات التي توجه له وللإعلامي يسرى فودة.

وأوضح الأسوانى أنه كان من الداعمين لــ”30″ يونيو وللسيسي، مؤكدا أنه يختلف معه في بعض السياسات وهذا لم يمنعه من قول رأيه في أي مكان.