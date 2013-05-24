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بالصور| فساتين "إيلي صعب" على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي

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بالصور| فساتين "إيلي صعب" على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي بالصور| فساتين "إيلي صعب" على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي

كتب : أروا الشوربجي منذ 46 دقيقة

نشرت الصفحة الرسمية للمصمم الأزياء اللبناني "إيلي صعب" صور للفنانات وعارضات أزياء تألقن في مهرجان كان في تصميمات "إيلي"، مثل العارضة "آنا بياتريسفي" و الممثلة "روزاريو داوسون ".

ارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الهندية "آشواريا راي" فستان من الدانتيل ذي ذيل طويل، متداخل بين اللونين الأسود وبيج الغامق، وظهرت المخرجة اللبنانية "نادين لبكي" بفستان كويل باللون أزرق اللون.

وارتدت الممثلة الصينية "كارينا لاو" فستانا أبيض طويل، مطرز من منطقة الصدر وحتى الوسط، وله شال من نفس اللون، ظهرت عارضة الروسية إيرينا شايك، بفستان فوشيا من الدانتيل له حزام جلد رفيع من نفس اللون.

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