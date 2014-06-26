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أسير من غزة يرزق بتوأم عبر نطفة مهربة من سجون الاحتلال

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أسير من غزة يرزق بتوأم عبر نطفة مهربة من سجون الاحتلال أسير من غزة يرزق بتوأم عبر نطفة مهربة من سجون الاحتلال

ارشيفية

رزق أسير فلسطيني من قطاع غزة اليوم بتوأم من الذكور بعد نجاحه في تهريب نطفة من السجون الإسرائيلية قبل 9 شهور.

وقال الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الأسير صالح أيوب عبد العزيز خضورة من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والمعتقل في سجن نفحة الصحراوي رزق بتوأم بحالة جيدة جدًا في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

واعتبر حمدونة أن نجاح تهريب النطف من الأسرى وإنجاب الأطفال “ثورة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ حركات التحرر العالمية”.

ويقضى الأسير خضورة حكما بالسجن 14 عامًا أمضى منها 9 أعوام، وتعتبرعملية ولادة التوأم الثالثة من نوعها عبر نطف مهربة لأسرى من قطاع غزة.

وتمكن عدد من الأسرى الفلسطينيين ذوي المحكوميات العالية في الضفة الغربية من تهريب نطف مهربة من سجون الاحتلال والانجاب من خلال آلية “التلقيح الصناعي”، ويطلق الفلسطينيون على الأطفال المولودين بهذه الطريقة “سفراء الحرية”.

ويقبع في السجون الاسرائيلية نحو 5750 معتقلًا فلسطينيًا، بينهم 450 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

أ ش أ

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