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كيري يجتمع مع وزراء خارجية الأردن و السعودية و الامارات بفرنسا

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كيري يجتمع مع وزراء خارجية الأردن و السعودية و الامارات بفرنسا كيري يجتمع مع وزراء خارجية الأردن و السعودية و الامارات بفرنسا

جون كيرى

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم، الخميس، بباريس مع وزراء خارجية كل من المملكة العربية الأمير سعود الفيصل والأردن ناصر جودة والامارات العربية الشيخ عبد الله بن زايد وذلك بمقر إقامة السفير الأمريكي بالعاصمة الفرنسية.

وبحث وزراء الخارجية الأزمة العراقية الحالية والتهديد الذي يجسده تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المعروف باسم “داعش” بعد سيطرته على عدد من المدن والمواقع الاستراتيجية بالبلاد.

وأكد كيريخلال اللقاء أن داعش لا تمثل تهديدًا بالنسبة للعراق وحده بل للمنطقة بأسرها.

وأطلع وزير الخارجية الأمريكي نظرائه العرب على نتائج الزيارة التي قام بها خلال الأيام القليلة الماضية بالعراق حيث زار كل من بغداد واربيل.

وأعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والامارات والأردن عن قلقهم إزاء عدم توحيد صف القوى السياسية وعدم تمثيل كافة الطوائف في العراقية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وفي السياق ذاته، قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكي إن كيري أكد لنظرائه العرب أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات محتملة في العراق ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد عقد في وقت سابق سلسلة من المباحثات مع كل من نظيره الفرنسي لوران فابيوس ووزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان بالإضافة إلى سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رئيس “تيار المستقبل”.

أ ش أ

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