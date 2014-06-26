بالصور..اجتماع اللجنة العليا لمكافحة ناقلات الأمراض بأسوان‎

عقدت اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة لناقلات الأمراض اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة المهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة وبحضور المهندس هشام عبد العال مدير عام الري والمهندسة سعاد كرمي مدير عام البيئة والدكتور محمد سرور وكيل وزارة الصحة والمهندس نبيل شفيق وكيل مديرية الزراعة ، فضلاً علي صبري محمود رئيس مدينة ادفو.

وأكد السكرتير العام علي ضرورة إجراء عمليات الرش لكافة البرك والمستنقعات بصفة يومية ومستمرة ، مع وضع لافتات علي هذه الأماكن تجرم علي أي شخص من إلقاء المخلفات بها سواءً كانت صرف صحي أو مخلفات منزلية ، علاوة علي ضرورة توقيع أقصي العقوبات علي المخالفين من خلال الأجهزة المعنية ، مؤكداً علي حرص المحافظة بالتنسيق مع الصحة لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المطلوبة لمواجهة أي أزمات تتعلق بالأمراض المعدية مثلما حدث بقرية العدوة بمركز ادفو والتي شهدت ظهور لمرض الملاريا خلال الشهرين الماضيين.

وطالب السكرتير العام بضرورة تعريف الرأي العام وتوعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمجتمع المدني بكل شفافية ومصداقية عن حقيقة أي أمراض معدية لتحقيق التعامل الجيد معها واحتواؤها بالشكل المطلوب لمنع حدوث أي بلبلة تؤدي إلي ما لا يحمد عقباه ، وتابع محمد مصطفي بضرورة وضع السيناريوهات الخاصة بصياغة خطة مستقبلية ودور كل جهة من الجهات المشاركة لضمان استمرار أعمال المقاومة والمكافحة لنواقل الأمراض الوبائية بالمحافظة والتأكد من عدم حدوثها مستقبلياً ، علاوة علي استمرار العمل علي نفس القدر من الجودة في أعمال المكافحة ، مع المتابعة المستمرة لآلية التنفيذ للوقوف علي الايجابيات والسلبيات في التعامل مع أي أزمات طارئة .