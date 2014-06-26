المتحدث باسم «المصالحة بين الهلايل والدابودية»: نتجه إلى منحدر خطر ويجب على الجميع التكاتف

قال الشريف إدريس الإدريسى، المتحدث باسم لجنة المصالحة بين قبيلتى «الهلايل» و«الدابودية»، أنه لا يجب تحميل الأمن وحده مشكلة تجدد الاشتباكات ، اليوم الخميس، مما أدى إلى مصرع اثنين من عائلة الدابودية .

وأكد أنه لابد على الجميع أن يعلم أننا نتجه إلى منحدر خطر، وان كل من يحاول ان يلعب بأمن واستقرار البلاد سيواجه بكل حزم وقوة ، مشيراً إلى أنهم سوف يتحركون الآن لعقد اجتماعات مع الطرفين للتوصل إلى اسباب تجدد الاشتباكات فى محاولة لوأد الفتنة بينهما .

وأوضح أن التحدى الرئيسى هو اقناع الشباب من الطرفين بضرورة التوصل إلى حلول سلمية بين الطرفين ونبذ العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الضحايا بسبب تصرفات طائشة وغير مسئولة .

كانت اشتباكات قد تجددت ، اليوم الخميس، بين القبيلتين، وأسفرت عن مصرع 2 من عائلة الدابودية .