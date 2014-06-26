الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة لبعض الغبار أحيانا ظهرا والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية ليلا على المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية.

الرياح .. جنوبية غربية - جنوبية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الصباح والليل تتحول ظهرا الى شمالية غربية - غربية/ 15- 30 تصل أحيانا إلى 45 كم/ساعة بعد الظهر والمساء على المناطق الشرقية عند نشاط الغيوم.

البحر .. خفيف - متوسط الموج .. ويبلغ ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن ثلاثة الى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية و 21 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة و43 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 42 28 80 20 .

> دبي 41 30 90 25 .

> الشارقة 44 28 85 25.

> عجمان 43 29 85 25 .

> أم القيوين 43 29 80 20 .

> رأس الخيمة 45 30 85 30 .

> الفجيرة 38 30 75 20 .

> العين 46 30 70 20 .

> ليوا 46 28 85 30 .

> الرويس 42 29 85 25 .

> السلع 43 28 85 20.

> دلما 40 29 85 35 .

> طنب الصغرى 39 30 80 30 .

> طنب الكبرى 39 30 80 30 .

> أبو موسى 39 31 85 35.



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