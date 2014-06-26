كانافارو يحتل مقعد زيدان في ريال مدريد؟

قد يعود فابيو كانافارو إلى ريال مدريد، هذه المرة كمدرب مساعد لكارلو أنشيلوتي ليحتل مقعد زين الدين زيدان.

الرجل الذي فاز ببطولة العالم كلاعب مع فرنسا في 1998، قرر أن يتخذ خطوة جديدة في طريقه ليصبح مديرا فنيا يتحمل مسؤولية فريق كبير.

هذه الخطوة كانت ترك منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول بريال مدريد.

وتولى "زيزو" مسؤولية فريق ريال مدريد ب، المسمى بـ"كاستايا".

من يخلف زيدان؟ كانت الإجابة السهلة هي فابيو كانافارو بحسب صحيفة ماركا.

كانافارو يملك الواجهة التي يحبها ريال مدريد، فهو لاعب سابق بالفريق، إيطاليا وسيريح مديره كارلو انشيلوتي، والأهم أنه حامل للقب أفضل لاعب في العالم لسنة 2006.