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«تموين السويس»: البنزين والسلع الغذائية متوفرة بالكامل خلال رمضان ولا مشاكل

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«تموين السويس»: البنزين والسلع الغذائية متوفرة بالكامل خلال رمضان ولا مشاكل «تموين السويس»: البنزين والسلع الغذائية متوفرة بالكامل خلال رمضان ولا مشاكل

مجدي عبد العال، وكيل وزارة بالسويس

قال مجدي عبد العال، وكيل وزارة التموين بالسويس، إن هناك حالة من الوفرة من البنزين والسلع الغذائية بشكل كامل بالأسواق قبل شهر رمضان ولا توجد اى مشاكل نهائيا او نقص فى اى سلع.

وأضاف عبد العال فى تقرير قدمه للمجلس التنفيذى لمحافظة السويس أن بعض المحافظات تعاني من نقص فى المواد البترولية ولكن السويس الاوضاع بها مستقرة ولا توجد اى مشاكل، موضحا أنه قاموا بتدشين غرفة عمليات منذ 3 ايام من اجل تلقي الشكاوي من المواطنين ومراقبة الاسواق خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن هناك خطة تم وضعها وسوف يتم تطبيقها الأسبوع الجاري من أجل عمل حملات موسعة على الاسواق تحت أشراف مفتشي التموين على المخابز والاسواق وفحص المحال التجارية والتأكد من جودة المواد المعروضة والشهادات الصحية.

وتابع أن جميع المخابز سوف تعمل طوال النهار بشهر رمضان وسوف يتم التنسيق واعلان عمل المخابز كلا طبقا وحسب منطقته فضلا عن متابعة ومراقبة المخابز وعملها طوال الشهر الكريم.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن منظومة الخبز بالسويس تسير بشكل جيد ورائع والمواطنين راضين عنها وأنهم لم يتلقوا اى مشاكل فيها نهائيا.

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