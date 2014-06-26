خبراء روسيا ومصر يبحثون إنشاء أول محطة نووية في مصر

كشف جومارت علييف، مدير عام شركة “روساتوم أوفيرسيز”، الشركة التابعة لوكالة الطاقة الذرية الروسية أن خبراء الشركة يبحثون مع أقرانهم المصريين إمكانية تشييد أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، مضيفًا أنه من الممكن أن توقع روسيا والأردن قريبًا اتفاقية التعاون في إنشاء المحطة النووية الأردنية الأولى.

وأوردت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن خبراء من وكالة الطاقة الذرية الروسية والخبراء المصريين يبحثون إمكانية إنشاء محطة نووية أولى لإنتاج الكهرباء في مصر.

وقال علييف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن خبراء الشركة قدموا اقتراحاتهم إلى الخبراء المصريين ومازال الأمر قيد البحث من الجانب المصري.

أما بالنسبة لإنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء في الأردن فيرى جومارت علييف إمكانية أن توقع روسيا والأردن قبل نهاية هذا الصيف اتفاقية التعاون في تشييد المحطة الكهرذرية الأردنية الأولى.

أ ش أ