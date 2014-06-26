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بالصور.. مقتنيات نادرة للعندليب بينها بدلة كان ينتوي ارتدائها بحفل زفافه

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بالصور.. مقتنيات نادرة للعندليب بينها بدلة كان ينتوي ارتدائها بحفل زفافه بالصور.. مقتنيات نادرة للعندليب بينها بدلة كان ينتوي ارتدائها بحفل زفافه

بدلة العندليب التي كان ينوي ارتدائها بحفل زفافه

مرت منذ أيام الذكرى الـ85 لميلاد أحد عمالقة الطرب المصري “العندليب” عبد الحليم حافظ، واحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المخرج خالد جلال، في مركز الإبداع (قصر الأمير طاز) بذكرى ميلاد العندليب .

وتضمنت الاحتفالية ندوة بعنوان “مواقف من حياة العندليب”، شارك فيها كل من: الفنان محمد شبانه (نجل شقيق العندليب)، المخرج محمد كمال الشناوي، وآخرين .

وأقيم خلال الاحتفالية معرض لبعض المقتنيات النادرة للعندليب منها بدلة كان ينتوي ارتدائها في حفل زفافه-وفقًا لما ذكره أحد المشرفين على المعرض-، والذي أكد أن هذه المقتنيات ليس معروضة للبيع، كما عُرض بالمعرض ملابس العندليب بالأعمال الفنية، بينها القميص الذي  ارتداه بآخر أعماله .

إعداد : أحمد دياب- محمد الموجي

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