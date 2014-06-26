"النرويج" تستضيف كارول سماحة وزوجها في إجازة رومانسيّة

يبدو أن الفنّانة اللبنانيّة كارول سماحة تعشق الطبيعة والمناظر الخلابة، لكونها اختارت "النرويج" لقضاء إجازة رومانسية عنوانها الاسترخاء، برفقة زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.فما رأيك في أن ترافقي "سيدتي نت" في جولة سياحيّة، في هذا البلد ذي الطبيعة الخلابة في شمال القارة الأوروبيّة والذي استطاع أن يجذب الكثير من السائحين، للتعرّف إلى أبرز العناوين فيه:

- يجعل كلّ من المناظر الطبيعيّة والمضائق العميقة والجبال الشاهقة "النرويج" وجهةً مثاليةً لممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق، وخصوصاً في البراري الوعرة التي تستحق الاكتشاف، علماً أنّه ينصح بممارسة المشي لمسافات طويلة في الفترة الممتدة بين يونيو (تموز) وأُكتوبر (تشرين الأول).

- تحلو زيارة "حديقة هاردانجرفيدا الوطنيةّ" التي تعتبر الموطن الأصلي للرنّة، وهناك يمكن مزاولة بعض النشاطات، كالمشي وركوب الدرّاجات الهوائيّة والتزلّج، وذلك من الإثنين إلى الجمعة، من العاشرة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر.

- يستحقّ "المتحف الوطني" الذي يتمركز في "أوسلو"، ويعود تاريخه إلى سنة 1836 قضاء بضع ساعات فيه، نظراً إلى أنّه يضمّ أعظم وأكبر مجموعة من الفن النرويجي العريق، كما أنّه يعرض مجموعة كبيرة من اللوحات للفنّان إدوارد مونش، فضلاً عن مجموعة رائعة من الأعمال الفرنسية الحديثة، بما في ذلك لوحات هنري ماتيس وبول سيزان، وكذلك الهولندي فنسنت فان غوغ.ويفتح هذا المتحف أبوابه الثلاثاء والأربعاء والجمعة، من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، وكذلك حتى السابعة مساءً يوم الخميس، أما السبت والأحد فيستقبل روّاده من الحادية عشر صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

- يسمح مضيق "غيرانغإيرفيورد" البحري الذي يقع في الجزء الجنوبي الغربي من مقاطعة "رومسدال" ويعدّ واحداً من أهم مواقع التراث العالمي في "النرويج"، بممارسة الأنشطة الأكثر شعبية في المنطقة والمتمثّلة في الصيد والتنزه بواسطة القوارب.

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شُيّد هذا الفندق المصنّف في فئة النجوم الأربع في سنة 1897، وهو يضمّ 250 غرفة تجمع بين التصميم الكلاسيكي ووسائل الراحة الحديثة. ويوفّر "السبا" فيه العلاجات الخاصّة والتدليك، ويمتلك بركة سباحة غنيّة بالمعادن وصالة رياضة مجهزة.

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يقع هذا الفندق المصنّف في فئة النجوم الخمس في العاصمة "أوسلو"، ويوفّر غرفاً ذات إطلالات على الفناء الهادئ وشارع مدينة "أوسلو" الرئيس وشارع "جوهانز غايت"، كما يقدّم مقهى "غراند" فيه "بوفيه" إفطار مفتوح. وتضمّ مرافق الفندق منتجعاً صحياً مع "ساونا" وبركة سباحة وغرفة بخار.

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