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“السيسي” يتجاهل القاء التحية علي المنصف المرزوقي في القمة الأفريقية

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“السيسي” يتجاهل القاء التحية علي المنصف المرزوقي في القمة الأفريقية “السيسي” يتجاهل القاء التحية علي المنصف المرزوقي في القمة الأفريقية

المنصف المرزوقي رئيس تونس

تجاهل الوفد المصري، المشارك في فعاليات الدورة العادية الـ23 للقمة الأفريقية، في غينيا الاستوائية، الخميس، نظيره التونسي، المنصف المرزوقي، أثناء تواجده بمركز سيبوبو للمؤتمرات الذي يستضيف القمة في عاصمة غينيا الاستوائية «مالابو».

وفور انتهاء لقاء الرئيس عبدالفتاح ، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، خرج الرئيس من القاعة للقاء رئيس غينيا الاستوائية، وفي طريقه صادف الوفد التونسي برئاسة الرئيس المنصف المرزوقي، وتجاهله دون أن يلقي التحية رغم مروره بجواره.

وكان «المرزوقي» تعمد الانشغال بتصفح أوراق القمة الإفريقية خلال إلقاء السيسي كلمته في الجلسة الافتتاحية صباح الخميس.

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