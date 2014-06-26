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بالصور…مؤسسة صناع الحياة تقيم مؤتمر “لسه فينا خير” بحضور محافظ سوهاج‎

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بالصور…مؤسسة صناع الحياة تقيم مؤتمر “لسه فينا خير” بحضور محافظ سوهاج‎ بالصور…مؤسسة صناع الحياة تقيم مؤتمر “لسه فينا خير” بحضور محافظ سوهاج‎

شهد اللواء  محمود عتيق محافظ سوهاج مساء اليوم المؤتمر الأول للتطوع تحت عنوان ” تلاقي ” والذي أقامته مؤسسة صناع الحياة تحت شعار ” لسه فينا خير ” تحت رعاية المحافظ بقصر ثقافة سوهاج وبحضور محمد جمال كامل أمين عام المؤتمر فاطمة يوسف وكيل وزارة الثقافة بسوهاج وبعض وكلاء الوزارات بالمحافظة ولفيف من المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني .

وألقي المحافظ كلمة أعرب فيها عن تهنئته للسادة الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم وشكر ايضا القائمين علي المؤتمر ، قائلا أن العمل الأهلي له دور كبير في بناء خاصة في المرحلة المقبلة مؤكدا علي أهمية التوازن بين العمل المدني والحكومي والتطوعي فيجب علينا أن نمد يدنا سويا فكل منا له دور في بناء مستقبل مصر وحتى يتم التنسيق بين الأدوار لعزف سيمفونية الوطن .

ولفت أيضاً إلى  أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الشعب والحكومة إذا حسن توظيفها بالشكل المناسب ، فهناك أكثر من 1300 جمعية أتمني أن تجتمع علي عمل واحد وهو البناء .

ومن جانبه، محمد جمال كامل الشكر للمحافظ والحضور مؤكدا أن العمل ركيزة أساسية لبناء المجتمع وما لمؤسسات المجتمع المدني من دور هام في نباء المجتمعات بالمشاركة مع المنظمات الحكومية ، موضحا أن هدف المؤتمر توثيق الصلة ونشر فكرة التطوع بالمجتمع المدني بسوهاج لما يوفره من الجهود الحكومية، وأنه علي كل شخص أن يدرك أنه شريك في بناء المجتمع وعمله التطوعي يعود عليه بالخبرات في مواجهة الحياة واكتساب مكانة اجتماعية مرموقة لافتا أن نسبة التطوع في مصر لا تتجاوز الـ 3% بينما في أوروبا والدول الغربية تصل إلي 60% .

وقالت فاطمة يوسف أن اليوم يتآلف شباب صناع الحياة مع شباب الثقافة من أجل إذكاء روح العمل وتظافر الجهور مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل التنمية المستدامة في شتي مجالات الحياة .

 

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