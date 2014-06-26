“واشنطن بوست”: السيسي أذل “كيري” و أمريكا

انتقدت صحيفة “واشنطن بوست”، الأمريكية، السياسة التى تنتهجها الولايات المتحدة تجاه مصر، ووجهت رسالة شديدة اللهجة لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وطالبته بالتوقف عن “إبداء اندهاشه أو صدمته من تصرفات قادة مصر، بعدما أعرب عن تضامنه معهم”.

ووصفت الصحيفة، في افتتاحيتها، زيارة “كيري” إلى مصر، الأسبوع الماضي، بأنها كانت “متملقة”، حيث وصف الانتخابات الهزلية التي أتت بعبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق إلى منصب الرئاسة، بأنها تاريخية، بجانب وعده باستئناف المساعدات الأمريكية بشكل كامل.

واستنكرت الصحيفة احتجاج كيري على الحكم بالسجن ضد 3 صحفيين مصريين وأجانب، وقالت: “النظام المصري أذل كيري والولايات المتحدة بالحكم ضد هؤلاء الصحفيين، وجاء احتجاج وزير الخارجية كما لو أن تلك الأحكام كانت غريبة على النظام الذى هنأه للتو”.

وهاجمت الصحيفة إعراب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته المتكررة بأن النظام يسير في اتجاه الديمقراطية، رغم أن جميع الأدلة تثبت عكس ما يقوله، وأشارت إلى إجابة كيري عن سؤال عن أحكام الإعدام الصادرة بحق أكثر من 100 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال: “أعتقد أنه من الأنسب للرئيس السيسي التحدث إلى أولئك في الوقت الذى يراه مناسبًا، لكنه منحني شعورًا قويًا للغاية تجاه التزامه بحقوق الإنسان”.

وتابعت: “وفي اليوم التالي، قضت المحكمة على الصحفي محمد باهر والصحفي الأسترالي بيتر جريستى، والصحفي المصري الكندي، محمد فاضل فهمي، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 7 و10 سنوات”.

وقالت الصحيفة إنه بعد مرور أكثر من 3 سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي، أصبح “وعد تحقيق الاستقرار هو مجرد سراب”، حيث حكمت جماعة الإخوان البلاد بشكل سئ بعد فوزها بالانتخابات.

وأكدت الصحيفة أن إسكات وسائل الإعلام، وقمع أى معارضة ليبرالية والعودة إلى اقتصاد يسيطر عليه الجيش، هي أمور لا تحفز نحو الابتكار أو النمو الذي تحتاجه مصر في الفترة الحالية.

واختتمت افتتاحيتها بالقول: “ربما نحن على خطأ، وكان الرئيس باراك أوباما على حق فى العودة إلى النموذج القديم فى تملق الديكتاتوريين العرب، ولكن يجب ألا نهين السجناء السياسيين الشجعان من خلال التظاهر بأن حقوق الإنسان هى أولويتنا”.