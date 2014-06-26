ضبط 8 بنادق آلية و5 فرد روسي فى حملة أمنية بسوهاج

شنت أجهزة الأمن بسوهاج حملة أمنية، بقيادة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، وتحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج .

أسفرت الحملة عن ضبط حمام محمود السمان 40 سنة عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وخزينة ،،و أيمان احمد حماد 30 سنة عاطل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وخزينة ،،و محمد شعبان الصغير 22 سنة عاطل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وخزينة) ويقيمون بناحية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام ،،و عزت عبد الحميد عباس 36 سنة حاصل على دبلوم ويقيم بناحية الخلافية بمركز جرجا وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ،،و (رمضان محمد على 21 سنة عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام .

وتم ضبط عاشور محمود عبد الراضي 50 سنة عامل وبحيازته فرد روسي صناعة محلية) ويقيمان شارع الطرابشة بمدينة جرجا ،،و (عبد الرشيد عبد الحليم خليفة 40 سنة عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ، و فرج خليفة عبد الوهاب 30 سنة عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 “3 نظام”،وصلاح رفعت محمد 42 سنة فلاح وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39) ويقيمون بناحية الجلاوية دائرة مركز ساقلته .

وتم ضبط مصطفى خالد مصطفى 35 سنة عامل ويقيم بناحية الساحل قبلي بمركز البلينا وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 مطموسة الأرقام ،،و صلاح محمد خليل 29 سنة عاطل ويقيم نجع الدير بمركز العسيرات والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية حيازة وإحراز سلاح وذخائر ومقاومة سلطات وبحيازته طبنجة ماركة ستار عيار 9 م و 3 طلقات من ذات العيار ، وعامر عبد الله فاضل السمان 21 سنة عاطل وبحيازته فرد روسي صناعه محلية ، ومصطفى شعبان الصغير 21 سنة حاصل على دبلوم وبحيازته فرد روسي صناعه محلية،،و عبد الله فضل السمان 43 سنة وبحيازته فرد روسي صناعه محلية) ويقيمون بناحية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام، وحسن احمد حسن 70 سنة عامل ويقيم بناحية الباجية دائرة مركز المنشاة وبحيازته فرد روسي صناعه محلية ،ومحمد بكرى عبد السلام 60 سنة فلاح ويقيم بناحية الحاجر دائرة مركز ساقلتة وبحيازته 200 طلقه عيار 7.62×39 ، وفواز عبد الغني احمد إبراهيم 23 سنة عامل ويقيم بناحية خارفة جرجا دائرة مركز جرجا وبحيازته 25 طلقه عيار 7.62×39 .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف