علماء الفلك يستطلعون غدًا هلال رمضان.. والحسابات الفلكية تؤكد الأحد غرته

صرح الدكتور اشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن فريق بحثي يقوم غدًا، الجمعة، باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك من موقع مرصد القطامية الفلكي الكبير التابع لقسم الفلك بالمعهد.

وتوقع الدكتور تادرس بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة بأن نتيجة رؤية هلال شهر رمضان ستكون غدًا سلبية حيث سيغرب القمر قبل غروب الشمس بحوالي دقيقتين مما يتعذر رؤية الهلال في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية، وبذلك سيكون يوم السبت هو المتمم لشهر شعبان وسيكون يوم الأحد هو الأول من رمضان.

وقال – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم – إنه في بعض المدن العربية وعلى رأسها مكة المكرمة فسيكون احتمال رؤية الهلال ضعيف جدًا أيضًا، حيث لا تتجاوز فترة مكث القمر فوق الأفق الغربي للبلاد سوى دقيقة واحدة فقط او أقل كما هو الحال في المدينة المنورة.

وأضاف أن الاحتمال الأكبر لرؤية الهلال فسيكون في داكار ونواكشوط ولاجوس حيث تكون فترة مكث القمر فوق الأفق الغربي للبلاد هناك حوالي عشرة دقائق، وقد تصل فترة مكث القمر فوق الأفق الغربي لبعض البلدان الغربية مثل كيب تاون والبرازيل إلى ما يقرب من نصف ساعة.

أ ش أ