براءة الممثلة داليا البحيرى من تهمة خيانة الامانة

قضت محكمة جنح النزهة اليوم الخميس برئاسة المستشار رامي عبد الهادي وامانة سر باسم عدلي ، ببراءة الممثله داليا البحيري ، علي خلفية اتهامها بخيانة الامانه ، وقررت المحكمة عدم اختصاصها في نظر الدعوي المدنيه .

وبدات تفاصيل الدعوي عندما حرك ” ممدوح محمد ” مدير عام شركة ” ام جي آر ” للانتاج الفني والتوزيع جنحة مباشرة ضد داليا محمود قطب البحير الشهيره بـ داليا البحيري ، بتهمة خيانة ائتمان علي خلفية قيام الاخيره برفع دعوي قضائيه ضد الاول بشيك ضمان نظير مستحاقتها في احد الاعمال الدراميه المقرر عرضها في شهر رمضان ، الا انه حدثت خلافات فيما بينهم وتم فسخ العقد .



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