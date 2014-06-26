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براءة الممثلة داليا البحيرى من تهمة خيانة الامانة

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براءة الممثلة داليا البحيرى من تهمة خيانة الامانة براءة الممثلة داليا البحيرى من تهمة خيانة الامانة

قضت محكمة جنح النزهة اليوم الخميس برئاسة المستشار رامي عبد الهادي وامانة سر باسم عدلي ، ببراءة الممثله داليا البحيري ، علي خلفية اتهامها بخيانة الامانه ، وقررت المحكمة عدم اختصاصها في نظر الدعوي المدنيه .

وبدات تفاصيل الدعوي عندما حرك ” ممدوح محمد ” مدير عام شركة ” ام جي آر ” للانتاج الفني والتوزيع جنحة مباشرة ضد داليا محمود قطب البحير الشهيره بـ داليا البحيري ، بتهمة خيانة ائتمان علي خلفية قيام الاخيره برفع دعوي قضائيه ضد الاول بشيك ضمان نظير مستحاقتها في احد الاعمال الدراميه المقرر عرضها في شهر رمضان ، الا انه حدثت خلافات فيما بينهم وتم فسخ العقد .

 


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