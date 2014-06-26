ليفربول: سندرس عقوبة سواريز

رفض ليفربول اتخاذ أي رد فعل حول عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمهاجم الفريق لويس سواريز بالإيقاف 9 مباريات و4 أشهر عن كرة القدم.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي في مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس في البرازيل بقرار معاقبة سواريز بإنهاء مشواره في المونديال بالإيقاف الدولي 9 مباريات.

وكان سواريز مهاجم منتخب أوروجواي قد "عض" كتف جورجيو كيلليني مدافع إيطاليا في المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة للمونديال.

ونشر ليفربول عبر موقعه الرسمي بيان أكد من خلاله أنه سيأخذ كامل الوقت في مراجعه تفاصيل عقوبة سواريز من قوانين الانضباط في الفيفا قبل أن يتأخذ قرار.

وقرر الفيفا تغليظ عقوبة سواريز لتمتد إلى أربعة أشهر عن كل أنشطة كرة القدم محليا ودوليا مما يعني أنه سيغيب عن مباريات فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لما يقرب من شهرين.

كما يحرم لويس من ممارسة أي نشاط كروي خلال الأربعة أشهر بما في ذلك التدرب مع فريقه.

ويمنع سواريز من دخول أي استاد لمدة الإيقاف ويدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف فرانك سويسري.