رسميا .. أندير هيريرا أول صفقات مانشستر يونايتد

أتم أندير هيريرا متوسط ميدان أتليتكو بيلباو انتقاله رسميا إلى مانشستر يونايتد بعد دفاع قيمة الشرط الجزائي لبيلباو المقدر بـ36 مليون يورو.

هيريرا صاحب الـ 24 قدم أداء أكثر من رائع منذ انتقاله إلى بيلباو عام 201، ليتم انتقاله إلى مانشستر بعقد لأربع سنوات.

وأعلن أتليتكو بيلباو عبر موقعه الرسمي عن دفع هيريرا لقيمة الشرط الجزائي للنادي، ليصبح لاعبا حرا، لينتقل بعدها إلى اليونايتد بداية من الموسم المقبل.

الإسباني هيريرا أصبح أول صفقات اليونايتد تحت قيادة الهولندي فان جال المدير الفني الجديد للفريق.

وعان مانشستر في عديد من المرات من ندره لاعبي الوسط في المواسم الماضية، ليجد ضالته في هيريرا.