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النور: مشاركة السيسي في القمة الإفريقية بداية لتطور العلاقات بالقارة السمراء

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النور: مشاركة السيسي في القمة الإفريقية بداية لتطور العلاقات بالقارة السمراء النور: مشاركة السيسي في القمة الإفريقية بداية لتطور العلاقات بالقارة السمراء

طارق السهري

أعرب الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، عن أمل الحزب أن تكون مشاركة الرئيس عبد الفتاح في القمة الأفريقية اليوم بداية لمرحلة جديدة من تطورالعلاقات الإيجابية بين والقارة السمراء.

وقال “السهري”: “مما لا شك فية أن مصر هي بوابة إفريقيا الشمالية والبعد الحقيقي للقارة وأن دول القارة جميعًا في حاجة إلى بعضها البعض من أجل عملية التنمية الشاملة للقارة، موكدًا أن موقع مصر يعطيها مكانة متقدمة في المشاركة في خطط التنمية الإفريقية”.

وأكد “السهري” أن خطاب السيسي اليوم كان خطابًا داعمًا للعلاقات المصرية الإثيوبية وخاصة في ظل الخلافات الخاصة بالسدود التي تقوم إثيوبيا بإنشائها ومدى تأثيرها على دول المصب.

وطالب رئيس الهيئة العليا لـ “النور”، الدول الإفريقية بدعم مصر سياسيًا حتى تعود مصر إلى ريادتها للمنطقة بما يحقق مصالح الجميع.

أ ش أ

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