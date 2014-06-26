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شركة الميناء على استعداد لاستيعاب الزيادة في الحركة الجوية في شهر رمضان

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شركة الميناء على استعداد لاستيعاب الزيادة في الحركة الجوية في شهر رمضان شركة الميناء على استعداد لاستيعاب الزيادة في الحركة الجوية في شهر رمضان

اللواء محمد كامل مصطفى، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى

صرح اللواء محمد كامل رئيس شركة ميناء القاهرة بأن مطار القاهرة الدولي على استعداد لاستيعاب زيادة حركة السفر والوصول خلال شهر رمضان المعظم والذي يعد من شهور الذروة في كثافة حركة سفر وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة وبدء عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء أجازاتهم في .

وقال في تصريح له اليوم أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الأجهزة العاملة في المطار لتقديم كافة التسهيلات والعمل على راحة الركاب.

وأضاف أن شركة الميناء مستمرة في تخفيض الرسوم بخدمة أهلًا المميزة للرحلات الموسمية للمسافرين إلى جدة والمدينة طوال شهر رمضان المعظم بنسبة 50 %.

وأشار اللواء محمد كامل أنه سيتم تشغيل الجراج متعدد الطوابق وتخصيصه لسيارات العاملين بالمطار اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولتخفيف الزحام بمناطق انتظار السيارات المخصصة للجمهور والمسافرين والمودعين.

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