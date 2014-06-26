هكذا يرى طلاب جامعة AUST المرأة الشرقية

في عرض أزياء هو الأول من نوعه لطلاب جامعة الـ AUST في بيروت، وبعد افتتاح قسم تصميم الأزياء حديثاً، قدم طلاب قسم تصميم الأزياء إبداعاتهم وأفكارهم التي استوحوها من الحضارة اللبنانية، ومن الأزياء التقليدية والعباءات، وحمل عرض الأزياء اسم Femme d’Orient أو امرأة الشرق.

غلبت على التصميمات الأجواء الشرقية والإحساس العربي. وقد جسدّ مصممو الأزياء الناشئون أفكارهم وخواطرهم عن المرأة العربية واللبنانية، خصوصاً التقليدية، بأزياء جمعت بين النمط التراثي مع لمسات من الحداثة. وقد ترجم كلّ منهم فهمه لهذا الموضوع على طريقته الخاصّة، حيث رأينا عند البعض العباءات التقليدية، وقد أضيفت إليها الاكسسوارات أو الرسومات التي جعلتها تبدو أكثر عصرية؛ والبعض الآخر قدّم تيورات بقصات حديثة، لكن مع لمسات شرقية قديمة، كما كان هناك وجود قوي "للشروال" المشهور في منطقة البحر المتوسط، والذي راج منذ عدة أعوام بمختلف أنحاء العالم.

وقد اهتمّ الطلاب بأدقّ التفاصيل، إن كان من ناحية الأقمشة التي اختاروها، والتي ضمت الحرير، والشيفون، وأقمشة البروكار المزركشة، بالإضافة إلى بعض الأقمشة التي رسم عليها الطلاب أحرفاً عربية أو قصائد لبنانية كنوع من إحياء اللغة العربية، أو من ناحية الاكسسوار الذي أكمل التصميمات بطريقة مميّزة، مثل الأحزمة العريضة المزركشة، أو "الشباشيل" التي زيّنت الملابس، وكذلك اكسسوارت الرأس التي ابتكرها الطلاب خصيصاً لهذا العرض.

ما رأيك بالتصميمات كمجموعة أولى لطلاب قسم تصميم الأزياء، وهل تتوقعين لهم مستقبلاً باهراً؟ شاهدي المجموعة، وأخبرينا رأيك بها.

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