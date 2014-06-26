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إطلالتك الصيفية على طريقة عروض ميلان

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إطلالتك الصيفية على طريقة عروض ميلان إطلالتك الصيفية على طريقة عروض ميلان

الخميس 26-06-2014 00:20

في موعد مع الأناقة الرجالية قدمت أكبر دور الأزياء الإيطالية الشهيرة في ميلان عروضها للأزياء الرياضية لموسم ربيع وصيف 2015، وبعد أن شاهدنا أجمل التصاميم واتجاهات الموضة الرجالية في عروض لندن تابعنا بدورنا مشوار العروض الإيطالية.

تفوق المصممان دومنيكو دولتشي وستيفانو غابانا على نفسيهما في مجموعة "Dolce & Gabbana" للصيف المقبل، فقد شاهدنا تنوعاً جميلاً طغى عليها بطريقة عصرية فريدة، حيث احتوت المجموعة على بدل منقطة وأخرى بألوان جميلة كالوردي والأخضر والأزرق، كما لفتنا الطابع الإسباني الذي ظهر في هذه المجموعة على طريقة أزياء "المتادور" أو مصارعي الثيران.

أما في مجموعة "Emporio Armani" فقد كانت البساطة طاغية على معظم التصاميم المعروضة، حيث تلونت بالأبيض والأسود مع لمحات بسيطة من الأزرق والأخضر بستايل مريح وجذاب، وفي مجموعة "Fendi" لفتنا استخدام "الدينم" بصورة جميلة أعادتنا بطريقة ما إلى العقود الماضية، كذلك أعجبنا بمرونة التصاميم التي شوهدت على منصة عرض "Gucci" للصيف المقبل بحيث تناسب إطلالات الرجل الرسمي المحترف والشاب المبدع الأنيق في آن واحد.

وقد كرس المصمم Antonio Marras مجموعته لمشجعي كرة القدم مع تكريم خاص لأسطورة كرة القدم الإيطالية Gigi Riva، فجاءت هذه المجموعة خفيفة وعصرية تحمل صور اللاعب على بعض القمصان. أما Versace فقد إعتمدت القصات الرومانية الجميلة في بعض التصاميم بأسلوب جميل.

شاهدي معنا أجمل التصاميم التي ظهرت في عروض ميلان للأزياء الرياضية لموسم ربيع وصيف 2015.

 

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