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"ماليفيسينت" والأميرة "اورورا" تتألقان في اليابان

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"ماليفيسينت" والأميرة "اورورا" تتألقان في اليابان "ماليفيسينت" والأميرة "اورورا" تتألقان في اليابان

الخميس 26-06-2014 12:59

منذ أن أطلق فيلم ديزني الجديد "Maleficent" شاهدنا تألق نجمتيه في إطلالات مختلفة على السجادة الحمراء حول العالم وصولاً إلى اليابان، حيث شاهدناهما في أجمل إطلالاتهن هناك.

اختارت النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie التي لعبت دور الساحرة الشريرة "ماليفيسينت" إطلالة أنيقة بفستان أسود قصير من "Versace"، وفضلت أن تحافظ على نعومة وبساطة إطلالتها بإضافة أقراط ماسية جميلة ولا شيء غيرها من المجوهرات، أما الممثلة الشابة ايل فانينغ Elle Fanning التي لعبت دور الأميرة "اورورا" في هذا الفيلم فقد اختارت فستاناً جميلاً باللون الأبيض من مجموعة  Alexander McQueen لخريف 2014 وتركت شعرها منسدلاً بطريقة ناعمة.

عبرت كل من النجمتين عن دورها في هذا الفيلم من خلال اختيارها للون وتصميم الفستان، فمن منهما كانت الأجمل برأيك؟

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سيدتي