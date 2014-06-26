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Alicia Keys تشع كالنجمة في حملة Givenchy الإعلانية الجديدة

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Alicia Keys تشع كالنجمة في حملة Givenchy الإعلانية الجديدة Alicia Keys تشع كالنجمة في حملة Givenchy الإعلانية الجديدة

الخميس 26-06-2014 15:20

بعد أن اختارت دار "جيفنشي" Givenchy النجمة العالمية "أليسيا كايس" Alicia Keys لتكون الوجه الإعلامي الجديد لعطرها المميّز "داليا ديفين" Dahlia Divin، نظمت حفلاً كبيراً حضره عدد من الصحفيين اضافة الى أهم صانعي نجاح هذه الدار على رأسهم "تيري مامان" Thierry Maman المدير العام لقسم العطور لدى "جيفنشي" Givenchy.
"أليسيا كايس" Alicia Keys المغنية الأمريكية المشهورة ارتدت في الحملة الاعلانية للعطر فستاناً باللون الذهبي من تصميم المدير الابداعي للدار "ريكاردو تيشي" Ricardo Tisci، يشبه فساتين الملكات الرومانيات مع الثنيات والتفاصيل الزُخرفية على الخصر. ولأول مرة في تاريخها تختار هذه الدار جمالاً أفريقياً للتعبير عن أناقة هذا العطر وأنوثته.
مارأيك بـإطلالة Alicia Keys في الحملة الإعلانية، هل عكست جمال عطر Dahlia Divin وتميزه؟

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سيدتي